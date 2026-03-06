Le National a un nouveau leader

Quel suspense. Dijon fait la bonne opération de cette soirée de National. Rejoints à Concarneau par un superbe coup franc (1-1) malgré l’ouverture du score de l’inamovible Quentin Bernard, 36 ans, les joueurs de Baptiste Ridira s’emparent du trône de la troisième division. Ils font un pas de plus vers la Ligue 2, quittée à la fin de la saison 2022-2023.

Défait à Bourg-en-Bresse à cause notamment d’un joli lob de 50 mètres signé Jules Meyer (1-3), pourtant quatorzième et réduit à dix en fin de match, le FC Rouen patine et est ce soir à un point du leader. Les hommes de Régis Brouard n’ont gagné que deux matchs en 2026. Sochaux, qui n’a pas joué ce vendredi soir, compte autant de points que Rouen.

Orléans en embuscade

Derrière ces mastodontes, Orléans bat tranquillement le Stade briochin (3-1) grâce à Fahd El-Khoumisti, meilleur buteur du National, et Florent Sánchez da Silva, ancien grand espoir de l’OL en pleine bourre cette année. Rejoint par QRM (2-2), Versailles perd une bonne occasion de mettre la pression sur Orléans et Sochaux. Le Puy-en-Velay, sixième après sa victoire au Paris 13 Atletico (1-0), et Fleury, vainqueur à Aubagne (2-1), confirment eux leurs chouettes saisons.

Châteauroux en galère

Côté mauvaises opérations, Châteauroux a fait à Caen ce qu’il sait faire de mieux cette saison : faire match nul (2-2). C’est la quatrième fois que la Berri termine par ce score cette saison, alors qu’elle n’a toujours pas gagné depuis début novembre. Caen, de son côté, concède son douzième nul de la saison et stagne à la onzième place. Juste derrière les hommes de Gaël Clichy, le tandem Pierre Blois-Rudy Mater, à Valenciennes, remporte à Villefranche (3-2) son premier match depuis l’éviction de Stéphane Moulin.

Aucun 0-0, c’est une magnifique soirée de National.

Rouen reste leader, Versailles laisse le podium à Dijon, Caen patine