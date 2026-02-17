Fin de l’histoire entre Valenciennes et Stéphane Moulin

Plus d’eau à son Moulin. Ce mardi matin, le Valenciennes FC a publié un communiqué indiquant la séparation entre le club et Stéphane Moulin, qui n’est donc plus l’entraîneur de l’équipe évoluant en National 1 à compter de ce jour. Il plie bagage en compagnie de son adjoint Patrice Sauvaget.

Le VAFC, pensionnaire de la troisième division française depuis 2024, peine à retrouver la Ligue 2. Aujourd’hui 12es et bien loin de pouvoir viser la montée (la zone de relégation en National 2 se rapproche dangereusement), les Valenciennois seront entraînés par Pierre Blois, qui assurera l’intérim dans l’attente d’un nouveau nom. Il sera assisté de Rudy Mater, légende du club.

ℹ️ Communiqué officiel : départ de Stéphane Moulin 👉 https://t.co/U0YXXY95nb pic.twitter.com/OWZOlbEQHc — Valenciennes FC 🦢 (@VAFC) February 17, 2026

Un départ « dans l’unique intérêt du club »

L’ex-coach angevin n’a pas su trouver la recette dans le Nord avec un bilan morose de 6 victoires, 4 matchs nuls et 10 défaites. « C’est avec regret que je dois me résoudre à quitter mes fonctions, partage Stéphane Moulin dans le communiqué. Malgré les difficultés rencontrées, j’ai persévéré, mais force est de constater que les résultats ne sont pas satisfaisants. Comme les coachs qui m’ont précédé, je n’ai pas réussi à inverser la tendance. Dans l’unique intérêt du club, j’ai donc décidé de laisser ma place. » Le tacticien conclut en remerciant le club, les supporters et les joueurs.

Quand la mayonnaise ne prend pas, il faut bien changer de tambouille.

Rouen reste leader, Versailles laisse le podium à Dijon, Caen patine