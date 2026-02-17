S’abonner au mag
Quand la FA Cup s’invite à Hollywood

Deadpool en latex, Wolverine en salade. Posté derrière l’écran de sa tablette, aux côtés de Hugh Jackman mangeant une salade sans assaisonnement, Ryan Reynolds a assisté avec émotion au tirage au sort du 5e tour (16es de finale) de la FA Cup. Son club, Wrexham – pensionnaire de deuxième division et dont il est copropriétaire depuis 2020 – a ainsi tiré Chelsea, qu’il défiera à domicile début mars.

De quoi ravir Reynolds, à en croire ses petits hurlements ou ses « fuck ! » envoyé à tout-va et même l’Australien Jackman, bien investi dans cette belle histoire. Actuel huitième du classement en deuxième division, Wrexham vit donc une saison plutôt douce, et pourrait un peu plus la sucrer en sortant les grands Bleus de Chelsea.

Comme quoi, il y a des Américains qui font du bon travail dans ce sport.

