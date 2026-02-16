S’abonner au mag
  • Pays-Bas
  • Ajax Amsterdam

Fin de saison pour Oleksandr Zinchenko

AR
Fin de saison pour Oleksandr Zinchenko

De la casse aux Pays-Bas. Oleksandr Zinchenko est écarté des terrains jusqu’à la fin de la saison. Le défenseur de l’Ajax Amsterdam s’est blessé au genou samedi lors de la 23e journée de championnat. Titulaire pour la première fois ce samedi, il n’aura donc joué que deux matchs sous ses nouvelles couleurs, avant de vivre un nouveau cauchemar.

Adieu le Mondial

Après un passage peu réussi en prêt à Nottingham Forest, l’Ukrainien quittait définitivement Arsenal cet hiver et faisait ses bagages aux Pays-Bas en espérant relancer sa carrière. Finalement, les examens effectués ce lundi concluent qu’une opération chirurgicale est nécessaire. Il manquera également le match de barrage de la Coupe du monde entre l’Ukraine et la Suède, en mars prochain.

Pari risqué et pari tristement perdant.

Naples accroché à Copenhague, l’Olympiakos et l’Ajax gardent espoir

AR

À lire aussi
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Qui a tué cette famille de touristes anglais et ce cycliste français le 5 septembre 2012 à Chevaline? Après dix ans d’enquête et un dossier judiciaire qui dépasse les 90 tomes, la vérité n’a toujours pas émergé.

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.