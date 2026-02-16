Fin de saison pour Oleksandr Zinchenko

De la casse aux Pays-Bas. Oleksandr Zinchenko est écarté des terrains jusqu’à la fin de la saison. Le défenseur de l’Ajax Amsterdam s’est blessé au genou samedi lors de la 23e journée de championnat. Titulaire pour la première fois ce samedi, il n’aura donc joué que deux matchs sous ses nouvelles couleurs, avant de vivre un nouveau cauchemar.

Oleksandr Zinchenko has been ruled out for an extended period. Get well soon, Zinny ♥️ — AFC Ajax (@AFCAjax) February 16, 2026

Adieu le Mondial

Après un passage peu réussi en prêt à Nottingham Forest, l’Ukrainien quittait définitivement Arsenal cet hiver et faisait ses bagages aux Pays-Bas en espérant relancer sa carrière. Finalement, les examens effectués ce lundi concluent qu’une opération chirurgicale est nécessaire. Il manquera également le match de barrage de la Coupe du monde entre l’Ukraine et la Suède, en mars prochain.

Pari risqué et pari tristement perdant.

