Les Rangers tapent Hearts et relancent la Scottish Premiership

Les Rangers brisent des Hearts le lendemain de la Saint-Valentin. La course au titre en Scottish Premiership est relancée. Ce dimanche, Heart of Midlothian s’est déplacé à l’Ibrox Stadium, la forteresse des Rangers, pour la 27e journée du championnat écossais. Pourtant mené au score, le club de Glasgow s’est imposé 4-2, aidé par le triplé de son buteur portugais Youssef Chermiti.

Les Gers sont invaincus depuis le 21 décembre dernier lors d’un déplacement à… Édimbourg, au Tynecastle Stadium des Hearts. Longtemps en tête, les Jambos n’ont plus que deux points d’avance sur les Rangers et trois sur le Celtic, qui a joué un match de moins.

L’Écosse sera-t-elle rouge, bleue ou verte ?

Il reste six matchs de phase classique avant les play-off entre les six meilleures équipes. Si Hearts semble avoir un calendrier abordable, les deux clubs de Glasgow doivent encore s’affronter le 1er mars pour un Old Firm aux allures de finale. Les Jambos, dont Tony Bloom est l’actionnaire minoritaire, arriveront-ils à créer l’exploit de ramener le trophée ailleurs qu’à Glasgow ? Ça serait une première depuis 1985 et le titre d’Aberdeen, mené par Sir Alex Ferguson.

La dernière fois que Hearts a été champion, en 1960, Platini avait 5 ans et Tony Bloom n’était pas né…

