Le football n’échappe pas à la guerre. D’après les informations de Politis, seize propriétaires terriens, joueurs et clubs de football palestiniens ont porté plainte devant la Cour pénale internationale (CPI). Cette dernière vise les présidents de la FIFA (Gianni Infantino) et de l’UEFA (Aleksander Čeferin), accusés de « complicité de crime de guerre et de crime contre l’humanité » devant la colonisation des stades par l’État d’Israël. Onze clubs sont aujourd’hui installés dans des colonies illégales en Cisjordanie, toujours selon Politis.

« Depuis quinze ans, la fédération palestinienne demande simplement à la FIFA d’appliquer ses propres statuts et d’exclure les clubs des colonies de ses structures, car ils constituent une grave violation des droits humains palestiniens », dénonce Jill Thomson, porte-parole de l’ONG Scottish Sport for Palestine auprès de Politis. Les statuts des deux organisations interdisent en effet à une Fédération de disputer des matchs sur le territoire d’une autre sans son accord.

La FIFA aurait choisi son camp

« Quand un joueur étranger est victime d’un accident, la FIFA se mobilise : condoléances, soutien à sa famille, tout, déplore un ancien joueur professionnel palestinien désormais exilé en Égypte s’étant joint à la plainte. Mais pour les joueurs palestiniens, pourtant inscrits sur les registres de la FIFA, elle n’a rien dit, au contraire. Elle prend position pour les équipes israéliennes alors même que ce sont les forces d’occupation qui ont tué ces joueurs. » Ce fut notamment le cas du « Pelé palestinien », Suleiman Al-Obeid, tué l’été dernier dans la bande de Gaza à l’âge de 41 ans.

