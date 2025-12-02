S’abonner au mag
  • Coupe arabe
  • J1
  • Palestine-Qatar (1-0)

L’émotion de la Palestine, qui fait tomber le Qatar sur le gong

Pour son entrée en lice dans la Coupe arabe de la FIFA, la Palestine s’est imposée à la dernière seconde face au Qatar, pays organisateur de la compétition (1-0). Un succès arraché grâce à un but contre son camp du malheureux Sultan Al Brake sur un dernier centre d’Ahmad Al Qaq, dévié au premier poteau par Mohammed Saleh.

De quoi provoquer une vive émotion chez le défenseur central. Et permettre à la sélection palestinienne de faire une belle entrée dans la compétition, avant de défier la Tunisie puis la Syrie dans sa poule, pour espérer rejoindre la phase finale du tournoi.

C’est les émotions.

Le Qatar éteint les rêves de la Palestine en Coupe d'Asie

