L’émotion de la Palestine, qui fait tomber le Qatar sur le gong

Fergie Time.

Pour son entrée en lice dans la Coupe arabe de la FIFA, la Palestine s’est imposée à la dernière seconde face au Qatar, pays organisateur de la compétition (1-0). Un succès arraché grâce à un but contre son camp du malheureux Sultan Al Brake sur un dernier centre d’Ahmad Al Qaq, dévié au premier poteau par Mohammed Saleh.

🚨𝗦𝗰𝗲́𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗜𝗻𝗰𝗿𝗼𝘆𝗮𝗯𝗹𝗲 ! La Palestine arrache la victoire à la dernière minute face au Qatar 🤯 Premier choc de la Coupe Arabe de la FIFA ! 90+5’ | 🇶🇦 Qatar 0 - 1 Palestine 🇵🇸pic.twitter.com/2V5cTmjA0H — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) December 1, 2025

De quoi provoquer une vive émotion chez le défenseur central. Et permettre à la sélection palestinienne de faire une belle entrée dans la compétition, avant de défier la Tunisie puis la Syrie dans sa poule, pour espérer rejoindre la phase finale du tournoi.

C’est les émotions.

