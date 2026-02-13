S’abonner au mag
  • CAN 2027

La CAF maintient que la prochaine CAN aura lieu en 2027

Non, elle ne sera pas reportée. Depuis plusieurs jours, le calendrier de la 36e édition de la Coupe d’Afrique des nations était remis en cause, notamment à cause « du risque élevé de violences électorales » au Kenya. Il n’en sera finalement rien. La CAF a assuré ce vendredi que la compétition se déroulera comme prévu en 2027 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. C’est le président de la Confédération en personne, Patrice Motsepe, qui a tenu à mettre un terme aux rumeurs lors d’une conférence de presse à Dar es Salaam, capitale économique de la Tanzanie : « Nous avons beaucoup œuvré pour que la CAN se tienne en Afrique de l’Est, et notre engagement reste intact. Je suis convaincu que nous organiserons une CAN très réussie dans ces trois pays. »

Aucune date n’a été fixée pour le tournoi

En revanche, aucune date n’a été fixée pour le tournoi, même si la CAF aurait décidé qu’il se déroule en juin et juillet, soit un mois avant les élections législative et présidentielle au Kenya. De plus, plusieurs autres représentants du football africain doutent, étant donné le contexte, que les trois pays organisateurs soient prêts à temps pour organiser un tel événement.

On n’est pas au bout de nos surprises.

