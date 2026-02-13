Jérémie Boga brise le silence sur ses derniers mois à Nice

La cote d’usure. Jérémie Boga, arrivé en prêt à la Juventus début février, revient pour la première fois sur les incidents avec les supporters niçois dans la nuit du 31 novembre au 1er décembre au retour d’un match à Lorient.

« J’étais coincé chez moi pendant deux mois avec seulement mon préparateur et ma femme, raconte-t-il dans un entretien donné à DAZN. La première semaine, j’ai perdu quelques kilos car je ne mangeais pas beaucoup, et ma famille était aussi un peu inquiète. »

Des premières apparitions avec la Juve

L’attaquant avait été pris à partie, avec Terem Moffi, par des supporters en colère. Des insultes, des coups rapportés par les joueurs et le club, et finalement deux mois d’arrêt de travail, jusqu’à l’exfiltration des deux hommes au mercato d’hiver.

Depuis son arrivé le 1er février en Italie, l’attaquant trouve sa place petit à petit dans l’effectif des Bianconeri, avec deux entrées en jeu contre l’Atalanta en Coupe et la Lazio en championnat (une passe décisive) : « Je suis reconnaissant chaque matin d’être ici, après ce qui s’est passé à Nice. Je n’ai appelé personne avant de signer car je voulais que tout se passe bien. »

Du réconfort auprès de la Vieille Dame.

Au bout du suspense, la Juve arrache un point contre la Lazio