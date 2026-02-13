Le Bayern et Dayot Upamecano mettent fin au feuilleton

Hip Hip Upa. Le doute sur un départ de Dayot Upamecano n’était plus vraiment d’actualité : le Bayern Munich annonce ce vendredi la prolongation officielle du Français jusqu’en 2030.

Un contrat XXL

Le contrat devait prendre fin en juin, mais Upamecano a repris contact avec ses dirigeants et a sollicité une prolongation. Résultat du deal : son salaire brut annuel passerait à 20 millions d’euros, soit le double des années précédentes. À cela s’ajoute une clause libératoire aux alentours de 65 millions d’euros, selon les médias allemands.

Je défends pour l’équipe. Ich verteidige für das Team. ❤️🤍 #Upamecano2030 pic.twitter.com/UVXbqGEXo6 — FC Bayern München (@FCBayern) February 13, 2026

Le Français, arrivé en 2021 en provenance du RB Leipzig, est devenu un élément majeur du club. Le défenseur a disputé 180 matchs officiels, avec 6 buts et 9 passes décisives, avec le club bavarois.

En poursuivant sa carrière en Allemagne, Upamecano montre son attachement et affiche ses futurs objectifs : « Je suis vraiment heureux de rester au Bayern et de continuer à jouer dans cette équipe. Je veux garder ma cage inviolée à chaque match et je veux remporter autant de titres que possible avec le Bayern. »

Et avec les Bleus cet été, au hasard ?

