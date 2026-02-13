S’abonner au mag
Le Bayern et Dayot Upamecano mettent fin au feuilleton

Le Bayern et Dayot Upamecano mettent fin au feuilleton

Hip Hip Upa. Le doute sur un départ de Dayot Upamecano n’était plus vraiment d’actualité : le Bayern Munich annonce ce vendredi la prolongation officielle du Français jusqu’en 2030.

Un contrat XXL

Le contrat devait prendre fin en juin, mais Upamecano a repris contact avec ses dirigeants et a sollicité une prolongation. Résultat du deal : son salaire brut annuel passerait à 20 millions d’euros, soit le double des années précédentes. À cela s’ajoute une clause libératoire aux alentours de 65 millions d’euros, selon les médias allemands.

Le Français, arrivé en 2021 en provenance du RB Leipzig, est devenu un élément majeur du club. Le défenseur a disputé 180 matchs officiels, avec 6 buts et 9 passes décisives, avec le club bavarois.

En poursuivant sa carrière en Allemagne, Upamecano montre son attachement et affiche ses futurs objectifs : « Je suis vraiment heureux de rester au Bayern et de continuer à jouer dans cette équipe. Je veux garder ma cage inviolée à chaque match et je veux remporter autant de titres que possible avec le Bayern. »

Et avec les Bleus cet été, au hasard ?

