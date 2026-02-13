Nils fait reporter de nombreux matchs de N2 et N3

Ah c’est bien Nils ! Pas de stade Marville ni de Florentin Pogba ce week-end. Selon Foot-National, onze matchs du week-end de foot sont reportés à cause de la tempête Nils. Plusieurs départements ont été placés en vigilance orange et rouges pour crues et inondations par Météo-France, ce qui a contraint la FFF à reporter la 18ème journée de National 2 et la 16ème de National 3.

Certains (Poitiers – Bayonne, Saint-Malo – Avranches et Locminé – Lorient B) concernent le groupe A du National 2, le groupe où évoluent les Girondins de Bordeaux. Les Girondins plafonnent à trois points du leader, La Roche-sur-Yon. En National 2, Blois – Thionville et Saint-Pryvé – Feignies-Aulnoye sont également reportés.

En National 3, cinq des huit poules sont concernées par des reports, notamment l’excellent Fontenay – Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, dans la poule B. En D3 du Cantal, le match Haut Célé – Céré et Landes, décisif pour le maintien des locaux, est lui aussi annulé.

Benjamin (en octobre) et Goretti (en janvier) ont été plus calmes.

