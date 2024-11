Orléans éliminé par La Roche-sur-Yon en Coupe de France

La magie de la Coupe de France.

L’US Orléans (N1) s’est fait surprendre par La Roche-sur-Yon, club de N2, aux tirs au but (1-1, 2-4 tab) après avoir pourtant ouvert le score. Le match entre le Stade Briochin et Saint-Malo, tous deux en N2, est lui aussi allé au bout d’une séance de tirs au but, remportée par le club de Saint-Brieuc (0-0, 4-5 tab).

Les autres favoris ont assuré l’essentiel

Pas de surprise dans les autres rencontres du soir, avec les victoires de Metz (L2) contre Raon L’Étape, club de N3 (0-1), d’Amiens (L2) contre le club de R1 Calais Beau Marais (0-2) et de Dijon (N1) contre Chambéry, évoluant en National 3 (0-2). Rétrogradé à titre conservatoire, Bastia s’est de son côté défait de Nancy, leader de National 1 (2-0) à Furiani.

Rendez-vous ce week-end pour la suite du 8e tour avant le tirage au sort lundi.

Pourquoi Bastia-Nancy est le choc du week-end ?