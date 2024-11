Le joli cadeau du Mans à ses supporters

Quel caviar.

Artisan d’un bon début de saison, Le Mans FC poursuit sur sa lancée, que ce soit sur le terrain et en dehors. Les Sang et Or continuent à soigner leurs statistiques, et cela pour le plus grand bonheur de leurs fans. Sur ses réseaux sociaux, le club sarthois a annoncé qu’à l’occasion du 8e tour de la Coupe de France face à Saint-Colomban Locminé, l’entrée au stade Marie-Marvingt sera gratuite pour l’ensemble des abonnés.

Le Mans veut attirer l’attention

Afin de mettre le maximum d’engouement autour de cette affiche entre le pensionnaire de N1 et Locminé, actuellement en N2, Le Mans annonce dans la foulée que l’entrée sera gratuite pour les personnes ayant moins de 16 ans. Un geste sympa qui pourrait apporter une belle ambiance et aider le club à décrocher son ticket pour les 32es de finale.

Le dernier club à avoir poussé pour la gratuité, c’est le Paris FC. Donc, si avec ça, un riche investisseur n’arrive pas prochainement dans la Sarthe, on ne comprend plus rien…

