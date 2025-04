Le FK Bodø/Glimt refroidit les ambitions de la Lazio

Bodø/Glimt 2-0 Lazio

Buts : Saltnes (47e et 69e) pour les Norvégiens

Bien joué le coup de la neige !

Jouer près du cercle polaire présente quelques avantages, comme celui de voir des aurores boréales, de faire du ski et de pouvoir offrir un joli coup de froid à la Lazio, pourtant requinquée après sa victoire à Bergame dimanche. Les Norvégiens ont battu les Italiens (2-0) et peuvent rêver de la première demi-finale de l’histoire d’un club norvégien en Coupe d’Europe.

BUUUUUUUUUUT POUR BODØ/GLIMT !🤯 CETTE ÉQUIPE EST COMPLÈTEMENT DINGUE ! LE DOUBLÉ POUR ULRIK SALTNES ! CA FAIT 2-0 !pic.twitter.com/ugQ7ewIcFL — Nordisk Norvège 🇳🇴 (@NordiskNorvege) April 10, 2025

Trois ans après la folie de la double confrontation face à l’AS Roma, les Jaune ont ultra-dominé les coéquipiers de Matteo Guendouzi. Des beaux mouvements, une belle ambiance et un doublé de l’enfant du club Ulrik Saltnes ont permis à la petite ville de 50 000 habitants de s’imposer. Deux buts venus après un magnifique mouvement collectif sur le premier (1-0, 47e) et un splendide passement de jambes de l’ancien Milanais Jens Hauge pour le second (2-0, 69e). La Lazio perd pour la deuxième fois cette saison en Ligue Europa, et n’a plus que 90 minutes pour espérer voir le dernier carré de la C3.

Les tableaux de Glimt sont magnifiques.

Le stade de Bodø/Glimt envahi par la neige à quelques heures du match contre la Lazio