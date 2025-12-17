S’abonner au mag
The Best 2025 : La femme de Raphinha en colère contre la FIFA

The Best 2025 : La femme de Raphinha en colère contre la FIFA

Tout pour Raphinha.

L’attaquant du Barça a eu le droit à une place dans le top 5 lors de la remise du trophée The Best ce mardi, sans pour autant apparaître dans l’équipe type de l’année. Ce que n’a pas vraiment digéré son épouse, Natalia Belloli, qui a parlé d’« injustice » à travers plusieurs storys publiées sur son compte Instagram.

Comme rapporté par Marca, la compagne du joueur a enchaîné les punchlines (supprimées depuis) pour s’indigner des récompenses de la FIFA. « Raphinha est-il basketteur ? », s’est-elle interrogée ironiquement, avant de sortir les chiffres : « 62 buts et passes, mais il ne méritait pas de faire partie des 11. » Avant d’envoyer un message à l’instance : « Ils ne s’en cachent même pas. »

Il arrive 5e chez les attaquants

Dans son élan de colère, elle a quand même tenu à consoler Raphinha : « Les rues n’oublieront jamais cette saison. Ce que tu as fait est incroyable ! » Le onze type a pourtant été décidé avec des votes de supporters et d’un panel d’experts du foot désignés par la FIFA, au bout duquel Raphinha est arrivé en cinquième position parmi les attaquants, derrière Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, Erling Haaland et Kylian Mbappé.

Voilà au moins quelqu’un qui accordait de l’importance à cette cérémonie.

Ter Stegen a enfin rejoué avec Barcelone

