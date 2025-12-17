Canal+ préfère le porno à la Ligue 1

Sortez les mouchoirs.

À l’occasion d’une soirée de révélation des projets de Canal + pour l’année 2026, le président la chaîne Maxime Saada en a profité pour se payer la LFP. « On est fier d’avoir été les premiers à diffuser de la Ligue 1 et du porno… [Depuis], on a gardé le porno ! », s’est-il exclamé sur la scène de l’Olympia.

Maxime Saada allume la LFP

Dans un entretien au Figaro ce mardi, le patron de Canal+ en a dit davantage sur les raisons qui le poussent à se tenir loin du championnat de France. La chaîne cryptée est parvenue à conserver l’intégralité des droits de diffusion des Coupes d’Europe pour la période 2027-2031, ce qui vaut bien plus qu’une Ligue 1 selon Saada : « Est-ce que Canal+ a vocation à tout avoir, ou bien simplement à être le meilleur ? Nous avons pris le parti d’avoir le meilleur en sport, en séries, en films. Les scores de la Ligue des champions sont sans commune mesure avec ceux de la Ligue 1 ».

Affirmant être « l’acteur qui a le moins besoin [de la Ligue 1] », Saada a alors allumé les dirigeants de la LFP : « Nous avons tenté tout l’été de trouver un accord, mais si la Ligue de football n’a pas envie de travailler avec nous, cela devient compliqué ». « Quand je vois la manière dont cette Ligue traite beIN Sports, son principal financeur, cela ne donne vraiment pas envie », a conclu le dirigeant, en référence au litige qui oppose actuellement la Ligue à la chaîne franco-qatarienne.

En voilà un qui ne devrait pas profiter de la remise de Ligue 1+ la saison prochaine.

