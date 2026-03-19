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Un milieu appelé par Deschamps sort sur blessure

TJ
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Un milieu appelé par Deschamps sort sur blessure

Premier coup dur pour les Bleus. Alors que Didier Deschamps a annoncé sa liste ce jeudi, un premier joueur va manquer à l’appel. Le malheureux élu s’appelle Manu Koné, sorti sur blessure dès la 20e minute ce jeudi soir avec l’AS Rome, qui joue sa qualification pour les quarts de Ligue Europa contre Bologne.

Le milieu français s’est sans doute blessé à un muscle, sur une course, en témoigne le fait qu’il est sorti du terrain de lui-même en direction des vestiaires de l’Olimpico. Une mauvaise nouvelle pour le staff de l’équipe de France, qui va devoir appeler une autre option au milieu.

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TJ

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