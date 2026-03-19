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La liste des Bleus avec Chevalier et Kolo Muani

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La liste des Bleus avec Chevalier et Kolo Muani

La dernière liste avant la plus importante. Didier Deschamps a annoncé sa liste de 26 joueurs pour les matchs amicaux de l’équipe de France contre le Brésil et la Colombie, les 26 et 29 mars. Pour ceux qui espéraient de la nouveauté ou un retour de Coco Tolisso, passez votre tour.

Une liste sans nouveautés

Même du côté des gardiens, rien ne bouge avec le trio composé de Mike Maignan, Brice Samba et… Lucas Chevalier. Le portier parisien, pourtant relégué sur le banc par Matveï Safonov au PSG et qui n’a plus joué depuis le 23 janvier, garde la confiance du sélectionneur pour être le numéro 3 dans la hiérarchie, comme l’a précisé DD devant la presse.

En défense, les frères Hernandez sont toujours dans le coup, tout comme Pierre Kalulu. Au milieu, ça ne bouge pas davantage avec les mêmes têtes encadrées par le taulier N’Golo Kanté.

Pas de Bradley Barcola, blessé, dans le secteur offensif, mais bien Randal Kolo Muani, Marcus Thuram et bien sûr le capitaine Kylian Mbappé. Les artistes Rayan Cherki et Maghnes Akliouche seront aussi de la partie pour faire trembler Brésiliens et Colombiens.

Qui pour jouer le rôle de Thomas Lemar contre les Cafeteros ?

Les Bleus n’ont pas été invités à la Maison-Blanche

CG

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