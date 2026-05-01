Après la folie PSG-Bayern, le prix des billets pour le match retour s’envole

Fallait être là dès le début. Après l’orgie de football qu’a offerte la demi-finale aller entre le PSG et le Bayern Munich (5-4), les places pour assister à la baston retour ont pris énormément de valeur. Dans le parcage parisien, rempli dès la semaine dernière par 3 700 abonnés, le jeu des reventes a débuté avec son lot de prix complètement ahurissants.

Comme souligné par L’Équipe, le prix d’un billet à la revente pour faire partie du parcage parisien à Munich mercredi prochain s’affiche vers les 1 400 euros, et peut s’élever jusqu’à 8 000 euros ! De quoi refroidir plusieurs habitués du Parc, qui devront revoir leurs plans sachant que revenir là où Paris avait obtenu son premier sacre en C1 la saison dernière s’annonce une mission très onéreuse, pour ne pas dire démesurée.

À côté, un abonnement mensuel à toutes les chaînes qui diffusent le sport paraît dérisoire.

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