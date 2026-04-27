Diagnostic posé et fin de saison menacée pour Kylian Mbappé

À quand une bonne nouvelle chez les Merengues ? Sorti en fin de match contre le Real Betis vendredi dernier (1-1), Kylian Mbappé a passé une IRM ce lundi matin. Le Real Madrid a confirmé, dans la foulée à travers un communiqué officiel « une lésion du muscle semi-tendineux de la jambe gauche », sans préciser la durée d’indisponibilité.

Sa Coupe du monde n’est pas menacée

Le capitaine des Bleus pourrait ne plus rejouer de la saison avec le Real Madrid, déjà éliminé de toutes les compétitions et relégué à 9 points du Barça en Liga, en fonction du protocole médical qu’il va suivre. Malgré tout ça et au milieu d’une année déjà polluée par les pépins physiques, ce diagnostic ne devrait pas menacer sa participation à la Coupe du monde dont le coup d’envoi sera donné dans un mois et demi. Limite, Didier Deschamps peut se réjouir de voir que son capitaine puisse recharger les batteries.

En revanche, un autre joueur du Real Madrid voit son avenir s’assombrir : Marca annonce cinq mois d’absence pour Éder Militão à cause d’une lésion au biceps fémoral de sa jambe gauche.

Décidément, cette saison du Real Madrid, même les muscles veulent qu’elle se termine…

Camavinga, de haut en bas