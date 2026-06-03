Un artiste réclame 25 millions à la FIFA

La FIFA n’aurait donc pas la fibre artistique. Ou du moins, elle ne serait pas au goût de Wyland. L’artiste américain a déposé une plainte contre l’instance du football mondial après avoir constaté que sa fresque, « Whaling Wall 82 », a été complètement recouverte afin de promouvoir la Coupe du Monde. L’œuvre d’art s’étendait sur deux murs et 580m2 dans le centre ville de Dallas, et faisant le bonheur des résidents depuis 1999.

25 millions de dollars pour le préjudice

Cette action de la part de l’organisation du tournoi constitue une violation d’une loi fédérale de 1990, visant à protéger les artistes visuels contre la destruction d’œuvres exposées publiquement. Selon Associated Press, Wyland réclame ainsi 25 millions de dollars de dommages et intérêts à la FIFA pour le préjudice, et pointe du doigt le fait que son comité d’organisation a « détruit de manière précipitée et irrévocable un monument historique ». De son côté , la FIFA ne se dit pas impliquée par l’affaire et renvoie la balle à son comité d’organisation local.

Les États-Unis et les murs, une grande histoire d’amour.

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