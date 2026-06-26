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Premiers Potos S01E03 : Jeanne se marie un jour de match

SF
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Premiers Potos S01E03 : Jeanne se marie un jour de match

Dans ce troisième épisode de Premiers Potos, la websérie de Parions Sport diffusée sur So Foot, Jeanne débarque au bar en robe de mariée. Le taxi est en warning, il attendra. Parce que les paris entre amis, eux, n’attendent pas.

Quand Jeanne pousse la porte, tout le monde comprend pourquoi elle est en retard. Elle va se marier dans pas longtemps. Mais la mariée a deux minutes, une analyse défensive très précise de l’équipe adverse et une conviction sur ce qu’il faut parier aujourd’hui…

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