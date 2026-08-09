La légendaire diplomatie mourinhenne. Alors que le Real Madrid s’est imposé ce samedi à Budapest face au Ferencváros en match amical (2-1), grâce à des buts de Mario Rivas et de sa nouvelle recrue Carlos Espi, José Mourinho n’a pas manqué de s’offrir le scalp d’un de ses joueurs, Bernardo Silva, qui disputait son premier match sous ses nouvelles couleurs. Récupéré gratuitement par les Merengues cet été après la fin de son contrat avec Manchester City, l’ancien Monégasque, âgé de 31 ans, serait visiblement revenu de vacances avec quelques pasteis de nata en trop dans le bidou, à en croire son entraîneur.

« C’est un garçon qui a tout pour réussir dans sa tête. Mais le pauvre, il n’a rien fait pendant les vacances et il est revenu dans une très mauvaise forme physique. Il a encore besoin de se développer », a ainsi asséné José Mourinho, nutritionniste dans l’âme. L’ancien coach de Porto a tout de même eu quelques mots plus doux à l’égard de Bernagros Silva. « C’est un joueur formidable, capable de nous offrir une excellente sortie de balle en jouant en 6 ou en 8, mais aussi très à l’aise en 10. Avec un effectif réduit à 20 joueurs, un entraîneur a besoin de joueurs comme lui, capables d’évoluer à plusieurs postes et de s’adapter aux différentes situations. »

On se frotte les mains d’avance des punchlines qu’il dégainera après une défaite face au Celta de Vigo ou Alavés en novembre.

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