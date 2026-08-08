Thomas Meunier charge Olivier Létang à propos de sa non-prolongation

Le battle de Rap Contenders a débuté. De retour dans le Nord à l’occasion du match amical entre Lens et Sunderland, sa nouvelle équipe, Thomas Meunier s’est confié à L’Équipe au sujet de la fin de son aventure lilloise.

« C’est plus sa décision que ma décision, si je ne suis pas resté »

L’international belge n’a pas été tendre avec son ancien président, Olivier Létang, à qui il fait porter le chapeau de sa non-prolongation. « Olivier m’a fait une offre. Je lui ai répondu, mais il lui était compliqué de la suivre. Après deux très bonnes saisons, je m’attendais à un petit effort de la part d’Olivier, un businessman et un chef d’entreprises hors pair. C’est plus sa décision que ma décision, si je ne suis pas resté », a maugréé l’ancien lillois.

Meunier a également expliqué pourquoi il avait choisi de s’engager avec les Black Cats : « Ses dirigeants ont mis toutes les conditions pour que je vienne chez eux. J’ai pris deux jours de réflexion et le troisième, j’ai signé. Jouer en Premier League était une ambition en fin de compte. Même dans un club moins visible et qui ne se trouve pas dans le Top 5, ce Championnat reste attractif. » Le défenseur de 34 ans a tout de même assuré continuer de suivre les résultats des Dogues.

Des déclarations qui ne devraient pas passer inaperçues.

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