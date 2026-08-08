Rennes, Brest, Nice, Le Havre... Les équipes françaises poursuivent leur préparation

Pas de quoi se réjouir. Alors que la Ligue 1 revient dans quinze jours, les clubs français continuent leur préparation contre diverses écuries européennes et le succès n’a pas vraiment été au rendez-vous ce samedi. Après que Lens s’est incliné face à Sunderland (0-2) et que le PSG a été tenu en échec par Manchester United (1-1), aucune des équipes tricolores opposées à un adversaire étranger ne s’est imposée.

Trois défaites et un match nul

Plus inquiétant, certains ont sombré. À l’instar du Paris FC qui s’est fait surclasser par Mayence (4-0) alors que Liam Rosenior avait aligné son équipe la plus compétitive. Rennes a également concédé sa première défaite en préparation face à Brentford au Roazhon Park (2-4). Les Bretons ont par ailleurs concédés les deux premiers buts sur corner, mais l’honneur a été sauvé par Sebastian Szymanski (1-2, 47e) et Valentin Rongier (2-4, 71e). Le Havre s’est également incliné contre le Real Oviedo avec un penalty inscrit en toute fin de match par Victor Mingo pour les pensionnaires de Liga 2 (2-3).

Mal embarqués, les Brestois ont eu le panache d’arracher le match nul en toute fin de rencontre face à Venise (2-2). Malgré l’ouverture du score précoce de Kamory Doumbia (1-0, 8e), les Ty-Zefs ont peu à peu perdu le contrôle du match. Venise a fini par logiquement revenir au score sur coup franc grâce à Gianluca Busio (1-1, 35e), avant de prendre les devants en fin de première période par l’entremise de Toma Bašić qui a profité de la mésentente entre Brendan Chardonnet et Raphaël Le Guen (1-2, 42e). Apathiques, les Brestois ont tout de même réussi à éviter la défaite grâce à l’inévitable Ludovic Ajorque alors que le temps additionnel se profilait (2-2, 88e). Nice de son côté s’est incliné aux tirs au but face à Cagliari malgré la titularisation de Gauthier Hein (0-0, 4-2 T.A.B).

Seul Angers a enregistré une victoire pour les clubs français, mais face à Lorient qui n’avait pas encore perdu en préparation (1-2).

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