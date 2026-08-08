S’abonner au mag
  • Amical

Rennes, Brest, Nice, Le Havre... Les équipes françaises poursuivent leur préparation

LB
Réactions
Rennes, Brest, Nice, Le Havre... Les équipes françaises poursuivent leur préparation

Pas de quoi se réjouir. Alors que la Ligue 1 revient dans quinze jours, les clubs français continuent leur préparation contre diverses écuries européennes et le succès n’a pas vraiment été au rendez-vous ce samedi. Après que Lens s’est incliné face à Sunderland (0-2) et que le PSG a été tenu en échec par Manchester United (1-1), aucune des équipes tricolores opposées à un adversaire étranger ne s’est imposée.

Trois défaites et un match nul

Plus inquiétant, certains ont sombré. À l’instar du Paris FC qui s’est fait surclasser par Mayence (4-0) alors que Liam Rosenior avait aligné son équipe la plus compétitive. Rennes a également concédé sa première défaite en préparation face à Brentford au Roazhon Park (2-4). Les Bretons ont par ailleurs concédés les deux premiers buts sur corner, mais l’honneur a été sauvé par Sebastian Szymanski (1-2, 47e) et Valentin Rongier (2-4, 71e). Le Havre s’est également incliné contre le Real Oviedo avec un penalty inscrit en toute fin de match par Victor Mingo pour les pensionnaires de Liga 2 (2-3).

Mal embarqués, les Brestois ont eu le panache d’arracher le match nul en toute fin de rencontre face à Venise (2-2). Malgré l’ouverture du score précoce de Kamory Doumbia (1-0, 8e), les Ty-Zefs ont peu à peu perdu le contrôle du match. Venise a fini par logiquement revenir au score sur coup franc grâce à Gianluca Busio (1-1, 35e), avant de prendre les devants en fin de première période par l’entremise de Toma Bašić qui a profité de la mésentente entre Brendan Chardonnet et Raphaël Le Guen (1-2, 42e). Apathiques, les Brestois ont tout de même réussi à éviter la défaite grâce à l’inévitable Ludovic Ajorque alors que le temps additionnel se profilait (2-2, 88e). Nice de son côté s’est incliné aux tirs au but face à Cagliari malgré la titularisation de Gauthier Hein (0-0, 4-2 T.A.B).

Seul Angers a enregistré une victoire pour les clubs français, mais face à Lorient qui n’avait pas encore perdu en préparation (1-2).

Revivez le multiplex de l’avant-dernière journée de Ligue 1

LB

Commentaires

Les membres ont posté 0 commentaire sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Une famille sort réveillonner et ne rentre jamais chez elle. C’était il y a 50 ans, et personne n’a jamais retrouvé la moindre trace ni le moindre indice sur ce qui est aujourd’hui la plus vieille affaire du pôle cold cases de Nanterre. On refait l’enquête.

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
Articles en tendances

Boutique SO - Magazines

Mag So Foot spécial C1 PSG "Après tant d'années..."

à partir de 5.50€



Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.