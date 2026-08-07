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Franck Haise prolonge déjà avec Rennes

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Franck Haise prolonge déjà avec Rennes

Marié au premier regard. Six mois après son arrivée en Ille-et-Vilaine, Franck Haise va continuer main dans la main avec le Stade rennais. Le coach, lié aux Rouge et Noir jusqu’en 2027, a prolongé son bail d’une saison.

Une prolongation justifiée

Celui qui est venu remplacer Habib Beye sur le banc breton a terminé la saison à la sixième place, synonyme de qualification en Ligue Europa. Éducateur au centre de formation du club entre 2006 et 2012, Haise tient pour l’instant un bilan positif avec Rennes : huit victoires, un nul et trois défaites. Rendez-vous au Parc des Princes le 23 août pour le premier test de la saison.

À l’Haise, comme on dit chez en Breizh.

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AC

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