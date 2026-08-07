Lucy Bronze, première joueuse à prendre position contre Gianni Infantino et la FIFA

Enfin ! Alors que les fédérations, les confédérations et les associations de clubs avaient tour à tour pris position contre le projet de privatisation de la Coupe du monde, la voix des joueurs et des joueuses manquait, comme souvent, à l’appel. Un mal auquel vient de remédier Lucy Bronze, joueuse de Chelsea et internationale anglaise.

En marge d’une rencontre de présaison des Blues contre Auckland, en Nouvelle-Zélande, Bronze a décidé de soutenir l’UEFA en statuant que « si cela implique de boycotter, alors il faudra le faire ». Bronze a également appelé ses collègues a s’engager pour « l’avenir du football » et « pour toutes les petites filles et petits garçons qui viendront après [eux] ».

l’UEFA maintient ses positions

Les déclarations de Bronze entrent parfaitement en corrélation avec une UEFA qui n’entend pas lâcher d’un poil la FIFA et Infantino depuis l’annonce du projet de financiarisation de la Coupe du monde. Pour rappel, l’instance européenne a réaffirmé ce vendredi matin que le communiqué d’excuse de la FIFA « ne change rien » à sa position initiale. Ce malgré les splendides retournements de vestes de quelques membres de la FIFA.

South Park, saison 56 épisode 8…

Une cadre de l’équipe de France va rejoindre Chelsea