La Norvège veut la tête d’Infantino

L’homme à abattre. Après une réunion du conseil, la présidente de la Fédération norvégienne, Lise Klaveness, a annoncé ce vendredi que son instance allait « demander la démission immédiate » de Gianni Infantino. Une nouvelle voix qui s’ajoute au concert de critiques visant le patron de la FIFA ces derniers jours.

À la tête de la fédération norvégienne depuis 2022 et critique de longue date de l’Italo-Suisse, Klaveness estime surtout que le point de non-retour a été atteint : « Il n’a pas la confiance institutionnelle nécessaire pour diriger la FIFA de manière stable dans la période que nous traversons actuellement. Il n’y a plus de retour en arrière possible pour Gianni Infantino. » Ça a le mérite d’être clair.

Infantino de plus en plus isolé

La Norvégienne n’est pas la seule à avoir perdu confiance. L’UEFA maintient de son côté sa position de non-participation aux compétitions de la FIFA tant que ses conditions ne seront pas remplies, tandis que la CONMEBOL a également dénoncé les « actions unilatérales répétées » de l’instance mondiale. Pas de quoi, pour l’instant, faire renoncer à Gianni Infantino sa candidature à sa propre succession lors de l’élection de mars 2027.

Reste à savoir combien de vies il reste encore au roi Gianni.

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