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Un maire turc veut offrir un terrain à Salah pour ses petits-enfants

MJ
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Un maire turc veut offrir un terrain à Salah pour ses petits-enfants

Mais jusqu’où va aller la folie Salah ? Présent à Marzuba, dans le district d’Araklı, pour le tournage d’un film promotionnel de Trabzonspor, Mohamed Salah a reçu une drôle de proposition de la part du maire Hüseyin Avni Coşkun Çebi. L’élu local, venu accueillir la nouvelle star du club, lui a tout simplement proposé de lui offrir un terrain.

Un cadeau qui n’est pas vraiment pensé pour demain. Convaincu qu’Araklı deviendra « l’une des régions les plus habitables » face au changement climatique, Çebi a expliqué son idée à l’Égyptien : « Nous vous faisons don d’un beau terrain. Ainsi, nous laisserons à vos enfants et petits-enfants un bel endroit non affecté par le réchauffement climatique à l’avenir. » Salah s’est contenté de remercier le maire pour la proposition.

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Trabzon voit déjà très loin

Arrivé cet été à Trabzonspor après neuf saisons à Liverpool, Salah s’est engagé pour deux ans avec le club de la mer Noire. Le voilà donc déjà invité à préparer l’avenir de plusieurs générations de Salah dans la région, alors qu’il n’a même pas encore disputé son premier match officiel sous ses nouvelles couleurs.

À Trabzon, on ne plaisante pas avec les projets à long terme.

Mohamed Salah est officiellement un joueur de Trabzonspor

MJ

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