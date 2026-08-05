Salah accueilli en héros en Turquie

Un Pharaon accueilli en dieu vivant en Turquie. Arrivé ce mercredi à l’aéroport d’Istanbul pour signer son contrat avec le Trabzonspor, Mohamed Salah a été reçu à l’aéroport avec beaucoup de ferveur par les supporters du club turc. L’homme qui touchera un salaire annuel de 17 millions d’euros s’est montré comblé par l’accueil des supporteurs trucs, le temps de lâcher deux sourires, d’agiter ses mains et de sauter dans une voiture aux vitres teintées au milieu d’une escorte digne de celle d’un chef d’État.

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Une arrivée aux contours flous

En parlant de chef d’état, on se rappellera que les circonstances de l’arrivée de Mohamed Salah à Trabzon restent, pour l’instant, assez sombres. Aide présidentielle, vente d’un terrain annexe et arrivée alors que le club porte de nombreuses casseroles financières : la venue de Salah ne s’est pas faite sans contreparties.

Ça sent le flop à plein nez.

Les folies du Trabzonspor pour s'offrir Mohamed Salah