Aston Villa déplore de nouvelles absences avant la Supercoupe face au PSG

Et un de plus. Joueur d’Aston Villa depuis le 17 juillet dernier, Johan Manzambi devrait louper la Supercoupe d’Europe face au Paris Saint-Germain, programmée le mercredi 12 août à Salzbourg. Le Suisse se remet toujours d’une blessure à un genou contractée avant le huitième de finale de la Coupe du monde que ses partenaires sont allés gagner face à la Colombie. Selon The Athletic, la révélation du dernier mondial (3 buts et 2 passes décisives) pourrait aussi manquer les premières échéances des Villans en championnat.

Des complications sur et en dehors du terrain

La recrue la plus chère de l’histoire du club de Birmingham (60 M€) vient compléter une liste d’absents déjà bien fournie. Les départs de Morgan Rogers, Youri Tielemans et probablement de Lucas Digne laissent un vide. Si l’on ajoute à ça les blessures d’Amadou Onana et de Boubacar Kamara, Unai Emery devra faire avec un milieu de terrain remanié.

Le dernier coup dur pour le récent troisième de Premier League intervient sur le banc de touche. Le spécialiste des coups de pied arrêtés, Austin MacPhee, a plié bagages pour Chelsea (qui recrute décidément tout le monde). Référence en Europe, MacPhee a vu sa clause libératoire d’un peu moins d’un million de livres être levée.

Hâte de voir ce que va nous concocter Unai Emery.

Une première offre du PSG pour Godts rejetée par l'Ajax