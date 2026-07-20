Aston Villa tient le remplaçant de Youri Tielemans

Au moins, il n’aura pas besoin de changer son appart. João Gomes est officiellement devenu ce lundi un joueur d’Aston Villa, club situé au passage à quelques encablures de son ancienne équipe de Wolverhampton. Le milieu de terrain et international brésilien s’engage avec les Villans contre 40 millions d’euros, selon The Athletic. La durée du contrat qui lie le joueur au club anglais n’a toutefois pas été précisée.

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Un sacré rôle à endosser

Pour rappel, Aston Villa a récemment vendu son ancien capitaine Youri Tielemans à Manchester United. Gomes viendra donc pallier le départ du Belge et pourra apporter toute son expérience en Premier League, lui qui sort de trois exercices en tant que titulaire indiscutable du côté des Wolves. Le natif de Rio de Janeiro est déjà la troisième recrue d’Aston Villa depuis le début de ce mercato estival, après Johan Manzambi et Moudou Kéba Cissé, en provenance du LASK Linz.

Ready, Set, JoãGo !

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