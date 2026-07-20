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L’improbable Coupe du monde de ce joueur espagnol

AB
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L’improbable Coupe du monde de ce joueur espagnol

En voiture Simón. Élu meilleur gardien de la Coupe du monde 2026, Unai Simón n’a pas volé son trophée. Le portier espagnol s’est en effet bien distingué durant la compétition, n’encaissant qu’un seul but (en quarts de finale face à la Belgique), et ne réalisant que dix arrêts au total. En comparaison, Emiliano Martínez a lui effectué onze parades durant la seule finale de ce Mondial.

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Impérial face à la France

Contre l’Autriche en seizièmes par exemple, Simón n’avait eu aucun arrêt à effectuer. Son plus haut total d’interventions durant cette Coupe du monde s’élève à trois seulement, face à la France en demies (sur des frappes de Kylian Mbappé, Désiré Doué et Ousmane Dembélé). À 29 ans, le gardien de l’Athletic Club a ainsi remporté son troisième trophée en sélection (66 capes), après la Ligue des nations (2023) et l’Euro (2024).

Arconada, Casillas, De Gea, et maintenant Simón.

Nicolás Otamendi critique le comportement des Espagnols

AB

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