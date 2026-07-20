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France 3 rend hommage à Lionel Messi

LB
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France 3 rend hommage à Lionel Messi

Simplement le meilleur. Alors que Lionel Messi a probablement disputé son dernier match de Coupe du monde ce dimanche lors de la défaite face à l’Espagne (1-0), France 3 a décidé de bousculer ses programmes ce lundi soir en rendant hommage au capitaine argentin.

Le meilleur de tous les temps

Pour faire justice à la carrière du numéro 10 argentin ponctuée par huit ballons d’or, deux Copa América et une Coupe du monde, France 3 a donc décidé de diffuser La Chèvre ce lundi soir à 21h10. Hommage volontaire ou non, si l’on traduit le nom du film de 1981 en anglais, ça donne The Goat. Autrement dit The Greatest of all time (Le meilleur de tous les temps en VF), et comment nommer autrement un joueur qui, à 39 ans, a porté tout un pays vers une finale.

RMC Life en revanche a opté pour la diffusion d’un épisode de Faites entrer l’accusé, difficile de ne pas y voir un hommage appuyé à Leandro Paredes.

La FIFA ouvre une enquête à la suite du comportement de l’Argentine

LB

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