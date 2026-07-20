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Les mots forts de Rayan Cherki pour Didier Deschamps

LB
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Les mots forts de Rayan Cherki pour Didier Deschamps

De quoi mettre un terme aux rumeurs ? Au lendemain de la fin du Mondial 2026 qui a vu l’Espagne devenir championne du monde pour la deuxième fois de son histoire, Rayan Cherki est revenu sur sa compétition via ses réseaux sociaux.

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Des remerciements sincères à Didier Deschamps

Alors que sa relation avec Didier Deschamps n’a cessé d’être scruter durant l’ensemble de la compétition, le joueur de Manchester City a longuement remercié le sélectionneur tricolore dans son message : « Reconnaissance infinie au coach pour tout ce qu’il a accompli pour le football français et pour m’avoir offert mes premières sélections en Bleu. L’histoire parle pour lui. »

Le numéro 24 des Bleus a également remercié le staff et ses coéquipiers pour l’aventure partagée durant plus d’un mois, l’ancien lyonnais a toutefois fait part de sa tristesse d’avoir été éliminé en demi-finale face à la Roja (0-2) et d’avoir perdu la petite finale contre l’Angleterre (4-6): « Forcément triste de l’issue d’une compétition où on s’était fixé pour mission de tous vous rendre fiers et heureux. Merci pour votre soutien qui nous a accompagnés au quotidien et qui a été notre moteur. »

Tout est bien qui finit pas trop mal.

Upamecano, c’est lui le patron

LB

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