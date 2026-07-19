Des adieux. C’est un Didier Deschamps très ému qui s’est présenté au micro de M6 pour sa dernière interview en tant que sélectionneur de l’équipe de France. Une dernière interview survenue après une défaite rocambolesque face à l’Angleterre (4-6) en petite finale de la Coupe du monde sur laquelle il n’est pas revenu dans le cadre de cet entretien de près d’un quart d’heure et – bonne nouvelle pour lui – pour laquelle il n’aura pas besoin de revenir tout court : « Je m’interdis de pouvoir parler de l’équipe de France à partir de ce soir », s’est-il justifié, au nom d’un « devoir de réserve ».

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Pas un départ prématuré

Le désormais ex-sélectionneur des Bleus en a donc profité pour parler de son départ d’une équipe qu’il place « au-dessus de tout » et qui ne lui « appartient pas » : « J’étais à son service en mission pendant 14 ans », a résumé celui qui se voit désormais comme « un supporter silencieux ».

Concernant sa décision de raccrocher le carnet de notes, Didier Deschamps estime qu’elle était « maîtrisée » : « Si j’ai décidé [d’arrêter], ce n’est pas pour moi, je vous le dis sincèrement, c’est pour le bien de l’équipe de France. Je ne l’ai peut-être pas dit, je vais vous le dire en toute honnêteté, ce n’est pas pour moi que j’ai pris cette décision. Parce qu’il y avait un environnement qui était tellement irrespirable par rapport à moi et l’équipe de France ne mérite pas ça. »

Celui qui ne « s’interdi[t] rien » concernant son avenir a tout de même confirmé que celui-ci s’inscrira dans le football : « Je ne vais pas m’inventer pâtissier ou politique ou autre. »

Même pas pizzaïolo ?

Michael Olise en larmes après la petite finale