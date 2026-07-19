Beach please. Comptant parmi les révélations du Mondial 2026, le gardien australien Patrick Beach s’est officiellement engagé ce dimanche avec Troyes jusqu’en 2031.

Mais comment diable ses agents sont-ils parvenus à faire signer la pépite de 22 ans dans la préfecture l’Aube ? Simple : Patrick Beach était jusqu’alors sous contrat avec le Melbourne City FC, lequel appartient – comme son nom l’indique – au City Football Group, dont fait également partie l’ESTAC, comme son nom ne l’indique pas.

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En attendant de lui faire découvrir l’andouillette et le chaource, le club aubois se félicite d’avoir chopé un remplaçant à Hillel Konaté qui « viendra renforcer le groupe troyen avec ses qualités de gardien moderne, son expérience internationale et l’ambition de franchir une nouvelle étape dans sa carrière. »

Prochaine étape : Manchester City ?

Troyes veut recruter une révélation du Mondial