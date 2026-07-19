- France
- Troyes
Un international australien s'engage avec l'ESTAC
Beach please. Comptant parmi les révélations du Mondial 2026, le gardien australien Patrick Beach s’est officiellement engagé ce dimanche avec Troyes jusqu’en 2031.
Mais comment diable ses agents sont-ils parvenus à faire signer la pépite de 22 ans dans la préfecture l’Aube ? Simple : Patrick Beach était jusqu’alors sous contrat avec le Melbourne City FC, lequel appartient – comme son nom l’indique – au City Football Group, dont fait également partie l’ESTAC, comme son nom ne l’indique pas.
<iframe loading="lazy" title="Patrick Beach : Une nouvelle lumière traverse le vitrail troyen" width="500" height="375" src="https://www.youtube.com/embed/fhdf1g_LtmI?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
En attendant de lui faire découvrir l’andouillette et le chaource, le club aubois se félicite d’avoir chopé un remplaçant à Hillel Konaté qui « viendra renforcer le groupe troyen avec ses qualités de gardien moderne, son expérience internationale et l’ambition de franchir une nouvelle étape dans sa carrière. »
Prochaine étape : Manchester City ?Troyes veut recruter une révélation du Mondial
JD