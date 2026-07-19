France-Angleterre est le match le plus prolifique du Mondial depuis 44 ans

Et oui, mes aïeux. Les quelques agités du bocal qui avaient envie de passer leur samedi soir devant la télé pour prolonger et dire au revoir à Didier Deschamps n’ont pas été déçus. Si ce Crunch pour la troisième place a été largement remporté par l’Angleterre (6-4), il constitue surtout le match le plus prolifique du Mondial 2026. Il efface la rencontre entre l’Allemagne et Curaçao des tablettes (7-1).

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Mieux : dans toute l’histoire de la Coupe du monde (depuis 1930, donc), seules quatre parties ont été plus prolifiques que ce match pour du beurre de Miami. Encore mieux : comme le recense Opta, la dernière date de… 1982. En Espagne, la Hongrie avait désossé Salvador sur un score fleuve : 10-1. C’est, encore aujourd’hui, la plus large victoire de l’histoire de la compétition.

La petite finale la plus prolifique

Une partie des Bleus, en 1958, avait offert un beau spectacle : la France de Just Fontaine avait gagné 7-3 contre le Paraguay. L’attaquant avait inscrit un triplé. Il avait marqué quatre buts lors de ce qui était jusqu’à ce dimanche la petite finale la plus prolifique de l’histoire du Mondial : une victoire 6-3 contre la RFA.

En 1954, en Suisse, le 8-3 entre la Hongrie et l’Allemagne avait été assez sympa, semble-t-il, tout comme le 7-5 entre l’Autriche et la Suisse, en quarts. L’édition française de 1938 avait aussi offert un joli 6-5 entre le Brésil et la Pologne.

Les orgies sont rares, autant en profiter.

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