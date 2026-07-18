La banderole argentine autorisée après la finale ?

Peu probable que cela mette fin à la polémique. Alors qu’elle interdit l’utilisation de tout symbole politique durant ses matchs, la FIFA n’aurait finalement rien trouvé à redire à la banderole déployée par plusieurs joueurs argentins après leur victoire contre l’Angleterre. Selon Sky Sports, la task force dirigée par Andrew Giuliani (sorte de comité d’organisation du Mondial), ne trouverait même rien à redire à ce que l’Albiceleste la ressorte dimanche, en cas de victoire en finale contre l’Espagne.

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Un positionnement étrange, alors que Gianni Infantino a déjà repoussé à après la fin du tournoi toutes sanctions envers les joueurs concernés. L’incident a pourtant largement fait réagir, en particulier au Royaume-Uni, alors que les deux pays se disputent la suprématie sur ces îles depuis les années 1980.

On n’est plus à une polémique près.

On en sait plus sur la durée du concert de la mi-temps