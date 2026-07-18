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Benjamin Bourigeaud reste dans le Golfe

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Benjamin Bourigeaud reste dans le Golfe

De Doha à Doha. Ancienne gloire du Stade rennais, Benjamin Bourigeaud a signé chez Al Ahli au Qatar ce week-end. Le milieu de terrain a paraphé un contrat de trois ans dans le plus vieux club du pays. Malgré ce transfert, Bourigeaud ne devrait pas avoir besoin de déménager puisqu’il reste à Doha, la ville où il évoluait depuis deux saisons à Al-Duhail, un autre club de la capitale qatarie.

Buteur en Coupe de l’Émir

Sous les couleurs des Chevaliers rouges, le Français aura inscrit 6 buts en championnat, 1 en Coupe du Qatar, 3 en Qatar Super League Cup, 3 en Ligue des champions asiatique et enfin, le plus claquant, 2 dans la Coupe de l’Émir. Benjamin Bourigeaud a également gagné un trophée avec Al-Duhail. En 2025, son club avait remporté la Coupe des étoiles du Qatar.

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Des noms de compétitions à la noix.

Un but annulé en Ligue des champions asiatique à cause d’une remise en jeu trop rapide

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