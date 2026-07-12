S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • France

Nouvelle sortie raciste d’une élue sud-américaine contre les Bleus

LB
30 Réactions
Nouvelle sortie raciste d’une élue sud-américaine contre les Bleus

Épuisant. Après la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla, une autre élue sud-américaine s’est illustrée par des propos racistes à l’encontre de l’équipe de France.

Déclarée persona non grata à l’ambassade française

Cette fois, c’est une élue régionale argentine, Hebe Casado, vice-gouverneure de la province de Mendoza, qui s’est fendue d’un tweet raciste visant les Bleus après la victoire face au Paraguay (0-1). Sur X, l’élue a ainsi écrit : « Bien, Paraguay. L’équipe africaine, sans aucune manière. Je ne supporte pas Mbappé. » L’ambassadeur de France en Argentine, Romain Nadal, est ainsi monté au créneau, dénonçant des propos « dont le caractère raciste ne fait aucun doute » et qui « la disqualifient pour travailler avec l’ambassade ou participer à des réunions où serait présente l’ambassade. Il n’y a pas de place pour le racisme dans la coopération franco-argentine », a notamment témoigné l’ambassadeur auprès de l’AFP.

Embed x.com

La vice-gouverneure est donc considérée comme persona non grata à l’ambassade cette semaine. L’élue s’est justifiée en en remettant une couche sur X : « Seules les personnes intelligentes comprennent le sarcasme. » Autre moyen de communication et autre justification, sur une radio de Mendoza, elle avait invoqué le « folklore footballistique » et raillé le « politiquement correct ».

Affligeant.

La sortie raciste d’un ancien Premier ministre espagnol avant France-Espagne

LB

Commentaires

Les membres ont posté 30 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: Silence de mort
  • Michel Fourniret
Les grands récits de Society: Silence de mort

Les grands récits de Society: Silence de mort

Juges, avocats, psychologues, ils ont fait face au tueur en série des Ardennes, Michel Fourniret. Et n’en sont pas sortis indemnes. Ils racontent.

Les grands récits de Society: Silence de mort
Articles en tendances
Logo de l'équipe France
Ils arrivent méchants
  • Mondial 2026
  • Quarts
  • France-Maroc (2-0)
Ils arrivent méchants

Ils arrivent méchants

Ils arrivent méchants

Boutique SO - Livres

Livre "Zidane : roulette, tonsure et première étoile"

à partir de 29.90€



31
Revivez Argentine-Suisse (3-1)
Revivez Argentine-Suisse (3-1)

Revivez Argentine-Suisse (3-1)

Revivez Argentine-Suisse (3-1)
12
Revivez Norvège-Angleterre (1-2)
Revivez Norvège-Angleterre (1-2)

Revivez Norvège-Angleterre (1-2)

Revivez Norvège-Angleterre (1-2)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.