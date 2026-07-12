Nouvelle sortie raciste d’une élue sud-américaine contre les Bleus

Épuisant. Après la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla, une autre élue sud-américaine s’est illustrée par des propos racistes à l’encontre de l’équipe de France.

Déclarée persona non grata à l’ambassade française

Cette fois, c’est une élue régionale argentine, Hebe Casado, vice-gouverneure de la province de Mendoza, qui s’est fendue d’un tweet raciste visant les Bleus après la victoire face au Paraguay (0-1). Sur X, l’élue a ainsi écrit : « Bien, Paraguay. L’équipe africaine, sans aucune manière. Je ne supporte pas Mbappé. » L’ambassadeur de France en Argentine, Romain Nadal, est ainsi monté au créneau, dénonçant des propos « dont le caractère raciste ne fait aucun doute » et qui « la disqualifient pour travailler avec l’ambassade ou participer à des réunions où serait présente l’ambassade. Il n’y a pas de place pour le racisme dans la coopération franco-argentine », a notamment témoigné l’ambassadeur auprès de l’AFP.

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La vice-gouverneure est donc considérée comme persona non grata à l’ambassade cette semaine. L’élue s’est justifiée en en remettant une couche sur X : « Seules les personnes intelligentes comprennent le sarcasme. » Autre moyen de communication et autre justification, sur une radio de Mendoza, elle avait invoqué le « folklore footballistique » et raillé le « politiquement correct ».

Affligeant.

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