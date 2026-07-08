La sénatrice Celeste Amarilla continue de s’acharner sur Kylian Mbappé

À ce niveau-là, c’est plus que de l’acharnement. On savait déjà que Kylian Mbappé ne partirait pas en vacances avec la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla depuis que cette dernière prétendait que l’attaquant des Bleus avait été éduqué « par des chimpanzés » et « tétait des noix de coco », à la suite de la défaite du Paraguay en huitièmes de finale de la Coupe du monde face à la France. Mais non contente du petit buzz qu’elle a déjà réussi à provoquer et malgré le désaveu de ses collègues parlementaires, l’élue du parti libéral a choisi d’en remettre une couche, fidèle au célèbre adage : qui veut la guerre prépare la guerre.

« Ce fils de pute »

Après avoir exigé des excuses du buteur tricolore, soutenu par ses coéquipiers, son club et même le président de la FIFA, Celeste Amarilla a remis une pièce dans la machine, avant, ce mercredi, de persister et signer par une nouvelle salve de grossièretés exprimée en plein hémicycle : « Quand [le gardien] Orlando Gill, un jeune qui mettait sans doute les pieds en Coupe du monde pour la première fois, […] jouait devant le monde entier et tendait la main avec toute l’humilité d’un Paraguayen, ce fils de pute refuse de lui serrer la main et lui crie au visage. Ça, ce n’est pas français. Un Français n’aurait jamais fait ça », s’est emportée la sénatrice.

Avant d’assumer que ses insultes sont pleinement destinées à Kylian Mbappé et non pas à son pays : « La France, c’est Jean-Jacques Rousseau, René Descartes, Montesquieu, Victor Hugo, Simone de Beauvoir, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Je refuse de réduire toute cette immense France, ainsi que son immense héritage culturel, artistique et démocratique, à Mbappé. » Pas sûr que l’attaquant prenne le temps de lui répondre une deuxième fois.

Allez, juste pour le plaisir : « Liberté, égalité, Mbappé ! »

Le Real apporte son soutien à Mbappé après les propos racistes de Celeste Amarilla