S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Nantes s'offre un joli renfort

ABS
3 Réactions
Nantes s'offre un joli renfort

Nantes mise sur l’expérience pour remonter en Ligue 1. Le FC Nantes a officialisé ce mercredi matin l’arrivée de Lucas Perrin dans ses rangs. L’ancien marseillais s’engage libre avec les Canaris pour une durée de deux ans, plus une en bonus. Perrin rejoint Maxime Dupé dans la liste des recrues estivales côté nantais.

Embed x.com

D’une Ligue 2 à une autre

Lucas Perrin va découvrir la Ligue 2 française avec Nantes, lui qui jouait l’année dernière à Gijón, au deuxième échelon du football espagnol. Le joueur de 27 ans y avait réalisé une pige complète, avec deux buts et 25 matchs joués. Pour rappel, l’homme formé à l’OM puis passé par Strasbourg a également fréquenté les championnats allemands et belges ces dernières saisons, respectivement à Hambourg et au Cercle Bruges.

Le tour d’Europe continue.

Mostafa Mohamed sèche la reprise avec Nantes

ABS

Commentaires

Les membres ont posté 3 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Articles en tendances

Boutique SO - Magazines

Hors Série So Foot Tactique - réédition 1000 ex.

à partir de 16.90€



Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.