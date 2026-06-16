Gourvennec réclame deux millions au FC Nantes

Comme si la descente en Ligue 2 ne suffisait pas. Jocelyn Gourvennec, évincé en 2024 après seulement quatre mois sur le banc des Canaris, était de retour ce mardi devant les Prud’hommes de Nantes. L’ancien entraîneur et trois autres ex-salariés contestent la rupture de leur contrat à durée déterminée pour faute grave. Selon Ouest France, Gourvennec réclame près de deux millions d’euros au club nantais.

C’est grave docteur ?

Le FC Nantes justifie cette rupture par les résultats catastrophiques de son ancien entraîneur, selon l’avocat du club. Sauf que pour la défense de Gourvennec, un mauvais bilan sportif ne peut pas être considéré comme une faute grave.

Tout aussi ingrat, ce poste d’entraîneur.

Bientôt la fin de l’ère Kita à Nantes ?