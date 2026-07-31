Amical : le joli triplé de Bahmed Deuff

Nantes 5-1 Al-Wakrah

Buts : Deuff (42e, 46e et 70e), Corredor (73e) et El-Khatib CSC (90e) pour Nantes // Berkane (9e) pour Al-Wakrah

Ce n’est qu’un amical, mais ça fait toujours plaisir. Lors de la large victoire de Nantes contre Al-Wakrah, durant laquelle les Canaris ont concédé l’ouverture du score de Redouane Berkane, Bahmed Deuff a montré qu’il était (déjà) en forme en inscrivant un joli triplé.

Trois buts tranquille

Le bonhomme a d’abord égalisé de la tête juste avant la mi-temps sur un super travail signé Tylel Tati, avant de donner l’avantage aux siens au bout de quinze secondes en seconde période suite à un bon boulot d’Ignatius Ganago. Enfin, le héros du jour a terminé son ouvrage par une réalisation sur corner.

Pourvu que Vahid Halilhodzic ait vu ce match…

Embed x.com

Un titulaire du FC Nantes fait aussi ses valises pour fuir la Ligue 2