S’abonner au mag
  • Amical
  • Nantes-Al-Wakrah (5-1)

Amical : le joli triplé de Bahmed Deuff

FC
3 Réactions
Amical : le joli triplé de Bahmed Deuff

  Nantes 5-1 Al-Wakrah

Buts : Deuff (42e, 46e et 70e), Corredor (73e) et El-Khatib CSC (90e) pour Nantes // Berkane (9e) pour Al-Wakrah

Ce n’est qu’un amical, mais ça fait toujours plaisir. Lors de la large victoire de Nantes contre Al-Wakrah, durant laquelle les Canaris ont concédé l’ouverture du score de Redouane Berkane, Bahmed Deuff a montré qu’il était (déjà) en forme en inscrivant un joli triplé.

Trois buts tranquille

Le bonhomme a d’abord égalisé de la tête juste avant la mi-temps sur un super travail signé Tylel Tati, avant de donner l’avantage aux siens au bout de quinze secondes en seconde période suite à un bon boulot d’Ignatius Ganago. Enfin, le héros du jour a terminé son ouvrage par une réalisation sur corner.

Pourvu que Vahid Halilhodzic ait vu ce match

Embed x.com

Un titulaire du FC Nantes fait aussi ses valises pour fuir la Ligue 2

FC

Commentaires

Les membres ont posté 3 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
  • Enquête
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
Articles en tendances

Boutique SO - Magazines

Hors Série So Foot Tactique - réédition 1000 ex.

à partir de 16.90€



Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.