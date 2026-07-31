- Amical
- Nantes-Al-Wakrah (5-1)
Amical : le joli triplé de Bahmed Deuff
Nantes 5-1 Al-Wakrah
Buts : Deuff (42e, 46e et 70e), Corredor (73e) et El-Khatib CSC (90e) pour Nantes // Berkane (9e) pour Al-Wakrah
Ce n’est qu’un amical, mais ça fait toujours plaisir. Lors de la large victoire de Nantes contre Al-Wakrah, durant laquelle les Canaris ont concédé l’ouverture du score de Redouane Berkane, Bahmed Deuff a montré qu’il était (déjà) en forme en inscrivant un joli triplé.
Trois buts tranquille
Le bonhomme a d’abord égalisé de la tête juste avant la mi-temps sur un super travail signé Tylel Tati, avant de donner l’avantage aux siens au bout de quinze secondes en seconde période suite à un bon boulot d’Ignatius Ganago. Enfin, le héros du jour a terminé son ouvrage par une réalisation sur corner.
Pourvu que Vahid Halilhodzic ait vu ce match…Un titulaire du FC Nantes fait aussi ses valises pour fuir la Ligue 2
FC