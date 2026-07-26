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Lionel Scaloni a dû faire installer une clôture autour de sa maison

JD
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Lionel Scaloni a dû faire installer une clôture autour de sa maison

Pas rancuniers pour un sou. Défait par l’Espagne de Luis de la Fuente en finale de la Coupe du monde, le sélectionneur argentin Lionel Scaloni est rentré au pays en tirant logiquement la tronche. Seulement, sur place, ses compatriotes ne semblent pas lui avoir tenu rigueur de cet échec et se pressent chaque jour devant son domicile pour lui arracher une photo ou un autographe.

L’affluence ne désemplissant pas, celui a laissé entendre qu’il pourrait rendre son tablier à la fin de l’année 2026 a fini par faire ériger une clôture autour de sa propriété afin de mieux canaliser la foule et, accessoirement, de pouvoir aller relever son courrier sans devoir poser un jour de congé. Désormais encadré par la police, il sort à la rencontre de ses fans chaque matin et chaque après-midi.

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Après tout, il restera le héros de 2022 à tout jamais.

Un Argentin confirme la supériorité de l’Espagne

JD

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