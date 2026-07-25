Monaco n'est pas encore prêt

Il reste encore du travail. Monaco poursuivait sa préparation ce samedi, avec un deuxième match amical programmé face au Sporting CP. Une semaine après s’être amusée face à Saint-Priest (N1), l’ASM aura été nettement moins à la fête face au club portugais. Face à un adversaire qui reprendra la compétition dès le début du mois d’août, le club du Rocher a peiné tout au long de la partie, s’inclinant finalement logiquement (2-0).

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La sanction est venue de Rafael Nel sur une tête plongeante en début de seconde période, avant un deuxième but signé Jesse Derry à 25 minutes du terme. Quelques instants auparavant, Filipe Luís avait largement remanié son équipe, offrant du temps de jeu à plusieurs jeunes pousses du club. Le nouvel entraîneur de la Principauté aura une nouvelle opportunité de tester les fruits de son travail le 31 juillet, face au Cercle Bruges.

Des progrès sont attendus.

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