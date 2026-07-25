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Un ouvrier est décédé sur le chantier du Camp Nou à Barcelone
Triste nouvelle. Âgé de 54 ans, un homme est décédé sur le chantier du Camp Nou. L’ouvrier est mort sur son lieu de travail, heurté par un engin de chantier, a informé à l’AFP la police de Catalogne, alors que le stade du FC Barcelone connaît d’importants travaux d’agrandissement depuis juin 2023.
Les services d’urgence n’ont pas pu réanimer la victime. Une enquête a été ouverte par la police catalane. Comme le rapporte Le Soir, les travaux du Camp Nou ont déjà été au cœur d’une polémique en novembre dernier : une entreprise avait été condamnée à une amende de 1,09 million d’euros pour avoir employé des dizaines de travailleurs turcs sans papiers. La fin des travaux, reportée à plusieurs reprises, est espérée pour 2028. Le stade pourra accueillir jusqu’à 105 000 fans, un record en Europe. Le coût des travaux est estimé à 1,5 milliards d’euros.
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UL