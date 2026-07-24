La plainte d'une ONG envers Gianni Infantino rejetée par le CIO

Gianni plainte, ni condamnation. Un porte-parole du Comité international olympique a annoncé à l’AFP que la plainte de l’ONG FairSquare envers Gianni Infantino auprès de sa commission d’éthique pour « violations répétées de la neutralité politique » a été rejetée. Début juillet, l’organisation avait saisi le CIO, dont le président de la FIFA est aussi membre, ce qui l’engage à « agir indépendamment des intérêts commerciaux et politiques », selon la charte olympique ratifiée. Sa proximité avec Donald Trump, illustrée par le prix de la paix lui étant décerné par la FIFA en décembre dernier et exacerbée par le cas Balogun, était dénoncée par l’ONG qui voit donc sa plainte ne pas faire l’objet d’une enquête.

Pas du ressort du CIO rapporte un porte-parole

« La commission d’éthique du CIO a constaté que, conformément à la charte olympique, chaque fédération internationale garde son indépendance et l’autonomie de sa gouvernance », a expliqué un porte-parole du CIO à l’agence française, ajoutant qu’en conséquence « la plainte est hors de la juridiction » couverte par cette commission. Résumé : on ne dit pas qu’il n’y a pas de proximité, mais ce n’est pas de notre ressort, la FIFA se gère comme elle l’entend.

Pas très Fair(Square).

Donald Trump a trouvé un nouveau job pour Gianni Infantino