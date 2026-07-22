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Donald Trump a trouvé un nouveau job pour Gianni Infantino

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Donald Trump a trouvé un nouveau job pour Gianni Infantino

Et pourquoi pas roi du monde tant qu’on y est. Devenus un peu plus grands copains durant la Coupe du monde cet été, Donald Trump a trouvé le nouveau job de Gianni Infantino, et c’est très (très) surprenant. D’après le New York Post, le président des États-Unis aimerait que son homologue de la FIFA devienne le prochain secrétaire général des Nations unies.

« Respecté par tout le monde »

Si Donald Trump désire voir Infantino à la tête de l’organisation, c’est parce que, selon lui, le Suisse est un homme « respecté par tout le monde à travers le globe » avec « une capacité particulière à rassembler les gens ».

L’échéance arrive rapidement, puisque dès la fin de l’année, il faudra trouver le remplaçant d’António Guterres, qui quittera son poste en décembre. Pour accéder à ce siège, il devra obtenir la voix de quinze membres du Conseil de sécurité puis être confirmé par l’Assemblée générale.

Attention à la pause fraîcheur entre chaque discours.

Jürgen Klopp allume à son tour la FIFA dans l’affaire Balogun

EM

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